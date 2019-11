Maltempo: forti piogge al centro-nord, frane e allagamenti in Romagna

La terza perturbazione di questo inizio di novembre sta transitando in questi minuti sul centro-nord Italia, dove sta portando rovesci e anche qualche locale fenomeno molto intenso capace di creare disagi e grattacapi.

In particolare le situazioni più critiche hanno riguardato la Toscana al mattino, specie nella zona di Firenze dove si è scatenato un breve nubifragio, e la Romagna dove le piogge persistenti stanno causando frane e smottamenti. Piove in maniera abbondante anche al nord-est, ma al momento non si registrano particolari criticità.

Segnalate numerosi disagi in Romagna, specie sulle aree interne e appenniniche: oltre a vari episodi franosi, segnaliamo anche numerosi allagamenti e disagi alla circolazione. Tra San Piero in Bagno e Bagno di Romagna le forti precipitazioni stanno causando allagamenti importanti: l’ingresso della E45 è stato totalmente inondato e una macchina è rimasta bloccata nell’acqua. Non si segnalano al momento feriti.

La perturbazione si sta pian piano muovendo verso sud-est, quindi nelle prossime ore è atteso un lento miglioramento del tempo sul nord-est e al centro Italia, mentre i fenomeni si sposteranno su Campania e al sud (domani).

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Seguiteci anche su facebook dove pubblichiamo tanti aggiornamenti interessanti in tempo reale!



A cura di Raffaele Laricchia