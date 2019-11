Meteo: giornata di forte maltempo, venti intensi e nubifragi

Meteo – Una nuova intensa perturbazione ha raggiunto l’Italia e sta portando rovesci e temporali a tratti intensi sul centro-nord. Allo stesso tempo, la perturbazione sta innescando fortissimi venti di libeccio sui canali meridionali e sul Tirreno, pronti a sferzare buona parte della penisola.

Previsioni per oggi 5 novembre 2019

La giornata risulterà molto instabile al centro-nord, dove oltre ai venti sostenuti avremo piogge e temporali localmente intensi. I fenomeni più violenti potranno coinvolgere la Toscana, Il Lazio, le Marche, l’Umbria e il Triveneto. Possibili locali accumuli di pioggia superiori ai 100 mm sulle regioni indicate. Fenomeni più blandi su Abruzzo, Emilia Romagna, Molise e Sardegna. In serata peggiora nettamente anche in Campania. Altrove tempo più asciutto e fenomeni pressocchè assenti.

Venti forti di libeccio

La saccatura nord atlantica in discesa sul Mediterraneo sta innescando una notevole libecciata, che sferzerà l’Italia per tutta la giornata odierna. Le raffiche più intense interesseranno le aree appenniniche tra Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise e Campania dove non escludiamo raffiche fino a 110 km/h. Venti di raffica compresi tra 40 e 80 km/h su coste e pianure, specie su Sicilia settentrionale, Puglia centro-settentrionale, Lazio, Toscana e Sardegna. Prestare la massima attenzione specie alla guida, nei giardini pubblici e zone comunque alberate.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Seguiteci anche su facebook dove pubblichiamo tanti aggiornamenti interessanti in tempo reale!

A cura di Raffaele Laricchia