Calabria: scossa di terremoto profonda a largo di Cosenza nella notte

Una scossa di terremoto di moderata entità è stata registrata nella tarda serata di ieri, alle 23.45, nel mar Tirreno meridionale a ridosso della Calabria.

Secondo i dati ufficiali giunti dai sismografi dell’INGV il sisma ha raggiunto la magnitudo 3.2 sulla scala richter ma il suo ipocentro è stato individuato a ben 231 km di profondità. Epicentro in mare, circa 16 km da Acquappesa e Cetraro, nel cosentino.

Dunque si è trattato di un terremoto di subduzione, avvenuto a grande profondità sotto la crosta terrestre. In virtù di questo, il sisma non può essere stato avvertito in alcun modo sul cosentino come erroneamente segnalatoci da alcuni lettori calabresi. Probabilmente ci sarà stata confusione con tremori di altro genere. Inoltre non vi è correlazione con la sequenza sismica in atto tra Abruzzo e Lazio.



A cura di Raffaele Laricchia