Maltempo, neve sulle Alpi e in Appennino, spettacolo bianco nel Cadore e Cortina

La nuova perturbazione giunta sul centro-nord Italia sta portando non solo piogge su vasta scala ma anche la tanto attesa neve sui monti, come legittimo che sia nel cuore dell’autunno. Il maltempo sta favorendo anche un graduale calo delle temperature a tutte le quote: a dimostrarlo non solo le temperature tra i 10 e 12°C in pianura Padana ma anche il costante calo della quota neve sulle Alpi e l’Appennino settentrionale.

Nevicate copiose sono in atto su gran parte delle Alpi nord-orientali generalmente sui 1200 metri ma con sconfinamenti anche sotto i 1000 metri in Trentino alto Adige e alto Veneto. Nel Cadore sta nevicando sin sui 900 metri con fiocchi di grosse dimensioni e gli accumuli hanno già superato i 2-3 cm. Accumulo di almeno 4 centimetri a Cortina alle ore 10.00. Accumuli ben più importanti oltre i 1500/1800 metri.

San Vito in Cadore (Belluno), circa 1000 metri di altitudine:

Nevica anche in Appennino tra Emilia e Toscana dove nella notte e all’alba sono caduti altri 4-5 cm di neve fresca che vanno a sommarsi a quella di ieri. Sull’arco alpino nord-orientale continuerà a nevicare per gran parte della giornata, specie tra alto Veneto e Friuli oltre i 1100/1200 metri di quota, mentre in Appennino i fenomeni vanno esaurendosi.

In serata è atteso un nuovo peggioramento su Toscana ed Emilia, pertanto potremo avere un ritorno delle nevicate generalmente oltre i 1300/1400 metri di altitudine.

Cortina d’Ampezzo:

A cura di Raffaele Laricchia