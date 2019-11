Meteo: più freddo e tanto maltempo oggi, le previsioni

Non c’è tregua per l’Italia: una nuova perturbazione atlantica è giunta nella tarda serata di ieri sui settori più occidentali e questa mattina sta avvolgendo gran parte del centro-nord. Piove su tante regioni, soprattutto tra Veneto ed Emilia Romagna dove i fenomeni sono diffusi e marcati. Si fa sentire anche il freddo in pianura Padana, dove a fatica si superano i 10°C.

Previsioni per oggi 8 novembre 2019

La giornata sarà perturbata su gran parte del centro-nord Italia mentre al sud avremo una maggior stabilità. In particolare i fenomeni tenderanno a concentrarsi principalmente su Veneto settentrionale, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Lazio, Marche, Sardegna, Umbria e Abruzzo. Nel pomeriggio e soprattutto in Serata le piogge, sparse, si estenderanno anche a Campania e Sicilia.

Fenomeni in graduale esaurimento su Emilia Romagna, basso Veneto e Liguria (dove persisteranno nubi basse e isolate piogge. Qualche temporale o acquazzone, tra pomeriggio e sera, nuovamente sulla Lombardia.

Attenzione a possibili fenomeni violenti sul Friuli in giornata.

Temperature in lieve calo al centro-nord, stazionarie al sud. La neve scenderà oltre i 1400 /1500 metri di quota sull’Appennino settentrionale e oltre i 1000 metri sulle Alpi nord-orientali.

A cura di Raffaele Laricchia