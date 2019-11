Scossa di terremoto lieve tra Velletri e Aprilia, notizie e aggiornamenti

Una scossa di terremoto di debole entità è stata registrata oggi 9 novembre 2019, precisamente alle 13.43, nel Lazio centro-meridionale a est di Roma.

Secondo i dati ufficiali diffusi dall’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) si è trattato di un lieve sisma di magnitudo 2.4 sulla scala richter, mentre l’ipocentro è stato individuato a 9 km di profondità.

Epicentro individuato esattamente su Velletri, centro abitato situato a poco più di 20 km a sud-est di Roma. Il sisma è stato avvertito nell’area epicentrale con tremori e boati durati pochissimi istanti.

Segnalazioni sono arrivate sia da Velletri che dalle zone limitrofe come Aprilia, Lanuvio, Nemi e Albano Laziale.

Non ci sono danni a cose o persone. Il sisma non è legato alla sequenza sismica in atto tra Marsica e ciociaria.



Ecco i centri abitati nel raggio di 20 km:

Comune Prov incia Dist anza (km) Pop olazione Cum ulata Pop olazione Velletri RM 3 53303 53303 Lanuvio RM 4 13632 66935 Nemi RM 7 1943 68878 Genzano di Roma RM 7 23970 92848 Ariccia RM 9 19407 112255 Lariano RM 10 13432 125687 Cisterna di Latina LT 10 36868 162555 Albano Laziale RM 11 41715 204270 Rocca di Papa RM 11 17034 221304 Aprilia LT 12 73446 294750 Castel Gandolfo RM 12 8997 303747 Cori LT 14 11065 314812 Marino RM 14 43026 357838 Rocca Massima LT 14 1136 358974 Rocca Priora RM 14 11962 370936 Grottaferrata RM 15 20327 391263 Artena RM 16 14276 405539 Monte Compatri RM 16 11978 417517 Frascati RM 17 22087 439604 Monte Porzio Catone RM 17 8693 448297 Labico RM 17 6379 454676 San Cesareo RM 18 15153 469829 Ardea RM 18 49183 519012 Valmontone RM 19 15959 534971 Colonna RM 19 4287 539258 Ciampino RM 20 38412 577670



A cura di Raffaele Laricchia