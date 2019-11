Allerta meteo Sicilia domani 11 Novembre: elenco comuni con scuole chiuse

Una intensa perturbazione colpirà nella giornata di domani e Martedì il centro-sud, come vi abbiamo illustrato nei nostri precedenti articoli.

La Sicilia sarà l’area interessata per prima da questo intenso peggioramento. Un’allerta meteo è stata infatti diramata dalla Protezione Civile per la giornata di domani. Su tutta la regione il livello di allerta sarà quello arancione, che precede il massimo grado di allerta, cioè quello rosso.

In seguito all’allerta meteo diramata in diversi comuni le scuole domani resteranno chiuse. Le attività didattiche saranno sospese: ad Acireale e Ramacca, nel catanese; a Nizza di Sicilia, Santa Teresa di Riva, Roccalumera, Letojanni, Giardini Naxos, Alì e Alì Terme, nel messinese; a Ispica e Pozzallo, nel ragusano; a Castelvetrano, nel trapanese; ad Agrigento, Palma di Montechiaro, Canicattì, Favara, Cammarata, Sciacca, Naro, Ribera, Santo Stefano Quisquina e Bivona, nella provincia di Agrigento.

In molte altre città e paesi si è deciso di mantenere le scuole aperte, ad esempio in gran parte del palermitano e del catanese. Questo è dovuto anche alle previsioni meteo: piogge e temporali di forte intensità infatti sopraggiungeranno nel corso del pomeriggio/sera di Lunedì, mentre al mattino le precipitazioni risulteranno ancora sparse e di debole entità.

Per tanto, alcuni sindaci hanno optato comunque per la chiusura a scopo precauzionale mentre altri hanno deciso di far svolgere regolarmente le lezioni nella mattinata di domani.

A cura di Francesco Ladisa