Avviso dell’Aeronautica Militare: da domani venti di tempesta e precipitazioni eccezionali

Una intensa ondata di maltempo colpirà l’Italia dalla giornata di Lunedì in seguito alla formazione di un ciclone mediterraneo (ve ne abbiamo parlato approfonditamente qui).

Piogge, temporali e venti molto forti investiranno il centro-sud, dove il maltempo colpirà in maniera pesante fra domani e Martedì. L’Aeronautica Militare ha emesso un avviso di fenomeni intensi che riportiamo di seguito:

PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 12:00/UTC DEL 10/11/19

PERSISTONO:

– PER LE PROSSIME 24 ORE, VENTI DI BURRASCA MERIDIONALI CON RAFFICHE DI BURRASCA FORTE SULLA SARDEGNA, IN ESTENSIONE SERALE ANCHE ALLE AREE COSTIERE DI LAZIO E TOSCANA, CON MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE;

– PER LE PROSSIME 24/30 ORE, VENTI FORTI SETTENTRIONALI CON RAFFICHE DI BURRASCA FORTE SULLA LIGURIA CENTROCCIDENTALE;

MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE- STATO DEL MARE MOLTO AGITATO PER LE PROSSIME 24 ORE SU MAR LIGURE, E DA MOLTO AGITATO A GROSSO, PER LE PROSSIME 36 ORE MAR E CANALE DI SARDEGNA.

SI PREVEDONO POI DAL POMERIGGIO DI DOMANI, E PER LE SUCCESSIVE 36 ORE:

– PRECIPITAZIONI INTENSE, A PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO SU SICILIA E CALABRIA, IN ESTENSIONE SERALE ANCHE A BASILICATA E CAMPANIA, CON QUANTITATIVI DI PRECIPITAZIONE CHE LOCALMENTE POTRANNO

ASSUMERE CARATTERE DI ECCEZIONALITA’, SPECIE SU SICILIA E CALABRIA;

– VENTI DI BURRASCA DAI QUADRANTI MERIDIONALI, CON RAFFICHE FINO A TEMPESTA, SU SICILIA E CALABRIA, IN ESTENSIONE SERALE ANCHE ALLA CAMPANIA E ALLA SARDEGNA SETTENTRIONALE, CON FORTI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE;

– STATO DEL MARE FINO A MOLTO AGITATO SU TIRRENO E IONIO, CON TENDENZA SU QUEST’ULTIMO BACINO AD UN AUMENTO DEL MOTO ONDOSO FINO A GROSSO DALLA TARDA SERATA.

