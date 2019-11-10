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Avviso dell’Aeronautica Militare: da domani venti di tempesta e precipitazioni eccezionali

Di Francesco Ladisa

Una intensa ondata di maltempo colpirà l’Italia dalla giornata di Lunedì in seguito alla formazione di un ciclone mediterraneo (ve ne abbiamo parlato approfonditamente qui).

Piogge, temporali e venti molto forti investiranno il centro-sud, dove il maltempo colpirà in maniera pesante fra domani e Martedì. L’Aeronautica Militare ha emesso un avviso di fenomeni intensi che riportiamo di seguito:

PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 12:00/UTC DEL 10/11/19

PERSISTONO:
– PER LE PROSSIME 24 ORE, VENTI DI BURRASCA MERIDIONALI CON RAFFICHE DI BURRASCA FORTE SULLA SARDEGNA, IN ESTENSIONE SERALE ANCHE ALLE AREE COSTIERE DI LAZIO E TOSCANA, CON MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE;
– PER LE PROSSIME 24/30 ORE, VENTI FORTI SETTENTRIONALI CON RAFFICHE DI BURRASCA FORTE SULLA LIGURIA CENTROCCIDENTALE;
MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE- STATO DEL MARE MOLTO AGITATO PER LE PROSSIME 24 ORE SU MAR LIGURE, E DA MOLTO AGITATO A GROSSO, PER LE PROSSIME 36 ORE MAR E CANALE DI SARDEGNA.
SI PREVEDONO POI DAL POMERIGGIO DI DOMANI, E PER LE SUCCESSIVE 36 ORE:
PRECIPITAZIONI INTENSE, A PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO SU SICILIA E CALABRIA, IN ESTENSIONE SERALE ANCHE A BASILICATA E CAMPANIA, CON QUANTITATIVI DI PRECIPITAZIONE CHE LOCALMENTE POTRANNO
ASSUMERE CARATTERE DI ECCEZIONALITA’, SPECIE SU SICILIA E CALABRIA;
VENTI DI BURRASCA DAI QUADRANTI MERIDIONALI, CON RAFFICHE FINO A TEMPESTA, SU SICILIA E CALABRIA, IN ESTENSIONE SERALE ANCHE ALLA CAMPANIA E ALLA SARDEGNA SETTENTRIONALE, CON FORTI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE;
– STATO DEL MARE FINO A MOLTO AGITATO SU TIRRENO E IONIO, CON TENDENZA SU QUEST’ULTIMO BACINO AD UN AUMENTO DEL MOTO ONDOSO FINO A GROSSO DALLA TARDA SERATA.
A cura di Francesco Ladisa