Meteo: ciclone in formazione a largo della Sardegna, preludio al peggioramento

La settimana si sta concludendo con un generale miglioramento del tempo sull’Italia, dopo il transito della perturbazione atlantica che ieri ha portato tante piogge al sud. Ma l’alta pressione è ben lontana dal Mediterraneo e si tratta difatti di un miglioramento momentaneo. Come è ben evidente dallo scatto satellitare, è in via di formazione un vasto ciclone nel Mediterraneo occidentale, a largo della Sardegna, che porterà un peggioramento marcato sull’Italia nei prossimi giorni.

Previsioni meteo per oggi 10 novembre 2019

La vasta perturbazione che sta prendendo vita a largo della Sardegna porterà piogge per quasi tutta la giornata sull’isola, mentre avrà solo effetti marginali sul resto del territorio. Nella seconda parte della giornata avremo qualche pioggia più presente su Toscana, Liguria, Campania e Sicilia occidentale, mentre sul resto d’Italia i fenomeni saranno pressocchè assenti e prevarrà il Sole.

Possibilità di locali nubifragi sulla Sardegna occidentale e meridionale.

Questa perturbazione si evolverà ulteriormente tra lunedì e martedì e sarà responsabile di un vasto e violento ciclone che colpirà il sud Italia con venti furiosi e tanta pioggia.

A cura di Raffaele Laricchia