Previsioni meteo: partenza di settimana con nubifragi e venti fortissimi

Si sta strutturando in queste ore nell’area occidentale del Mediterraneo il vortice depressionario che nelle giornate di domani e Martedì si intensificherà e si porterà a ridosso del Sud Italia, apportando forte maltempo.

Sebbene sulla collocazione esatta del minimo depressionario e l’evoluzione di questo ciclone ci siano ancora delle incertezze, possiamo sicuramente dire che le zone più colpite da questa ondata di maltempo saranno quelle del Sud Italia, che si ritroveranno sotto l’azione di un potente flusso d’aria umido che alimenterà forti sistemi temporaleschi in risalita dallo Ionio.

Nubifragi e venti fortissimi

Nella giornata di domani avremo instabilità già dalla mattinata sui settori tirrenici e al Nord, ma si tratterà di fenomeni nel complesso di debole o moderata intensità.

Discorso ben diverso per l’estremo Sud e nello specifico per la Sicilia. Qui è atteso infatti un severo peggioramento nel corso della seconda parte del giorno. Piogge e temporali investiranno l’Isola a partire da Sud estendendosi rapidamente a gran parte della regione. Previsti accumuli di pioggia eccezionali in un ristretto lasso temporale: potranno cadere infatti 100-150 millimetri di pioggia (localmente anche 200 o più) su alcune zone, in particolar modo sul settore occidentale e su tutta l’area ionica della Sicilia, dove sono da mettere in conto possibili eventi alluvionali.

Nel corso della nottata fra Lunedì e Martedì, il maltempo si estenderà poi a gran parte del Centro-Sud: fenomeni intensi anche a carattere di nubifragio potranno interessare Martedì ancora la Sicilia, la Sardegna, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Molise e Abruzzo.

Quanto ai venti, Lunedì avremo un generale rinforzo dai quadranti meridionali con le raffiche più intense che interesseranno Sicilia, Campania e settori ionici (60-80 km/h). Martedì i venti (di scirocco) diverranno addirittura tempestosi, raggiungendo i 90-100 km/h (e localmente valori superiori, fino a 120-130 km/h), sulla Sicilia, sulla Calabria, sulla Campania, sulla Basilicata e sulla Puglia centro-meridionale. Venti così forti causeranno mareggiate importanti sulle coste esposte e probabili danni in molte zone.

Nei prossimi aggiornamenti entreremo ancora più nei dettagli, soprattutto per quanto riguarda la giornata di Martedì, probabilmente la peggiore per estensione e intensità del maltempo.



A cura di Francesco Ladisa