Allerta meteo Puglia e Basilicata: in arrivo scirocco fino a 110 km/h e nubifragi

Un vasto vortice ciclonico sta prendendo vita nel Canale di Sardegna ed è attualmente il responsabile dei forti rovesci e venti forti sulla Sicilia, con annessi danni. La depressione si sta evolvendo in un ciclone subtropicale: sarà questa figura ad arrecare un vasto ed estremo guasto del tempo nella giornata di domani, 12 novembre 2019.

Entro la notte il vortice si porterà sul basso Tirreno, a largo della Sicilia, dove si approfondirà ulteriormente sino a raggiungere una pressione di ben 980 hpa. I venti intensi di scirocco che ruoteranno attorno all’occhio del ciclone sferzeranno anche Puglia e Basilicata.

Il tempo peggiorerà sensibilmente nel corso della notte: il vento di scirocco inizierà rapidamente ad intensificarsi su tutta la Puglia e nel frattempo arriveranno le prime piogge estese. Entro l’alba i venti avranno già raggiunto una notevole intensità, con raffiche localmente superiori ai 100-110 km/h. Le raffiche più intense potranno colpire l’area delle Murge, mentre sul resto della Puglia e della Basilicata oscilleranno tra i 60 e i 90 km/h.

Lieve calo d’intensità del vento tra tarda mattina e pomeriggio, mentre in serata subirà una nuova brusca accelerazione su tutta la Puglia e sul potentino con raffiche ancora una volta superiori ai 90-100 km/h.

Vento che si confermerà impetuoso fino all’alba di mercoledì, dopodichè tenderà gradualmente a scemare.

Piogge e rischio nubifragi

Tra la tarda notte e domani mattina è molto probabile l’arrivo di vasti temporali provenienti da Sicilia e Calabria. Le piogge saranno diffuse e localmente a carattere di nubifragio, principalmente su materano e Puglia centro-settentrionale. Tra mattina e pomeriggio i temporali continueranno ad interessare il Salento. Si prospettano accumuli di pioggia localmente superiori ai 50-70 mm tra barlettano e barese, ma non si escludono accumuli localmente superiori.

La protezione civile ha emanato l’allerta arancione per Puglia e Basilicata per condizioni meteo avverse per l’intera giornata di martedì 12 novembre 2019. Per tale motivo numerosi comuni hanno indetto la chiusura delle scuole nella giornata di martedì. Invitiamo a prestare la massima attenzione alle condizioni meteo avverse ed evitare di sostare nei pressi di alberi, lampioni luminarie. Di seguito l’elenco completo:

PUGLIA: Margherita di Savoia, Bitonto, Turi, Sammichele, Acquaviva, Gioia del Colle, Palagiano, Taranto, Maruggio, Castellaneta, Laterza, Palagianello, Sava, Torricella, Mottola, Statte, Ginosa, Montemesola, Grottaglie, Leporano, Pulsano, Martina Franca, Manduria, Crispiano, San Giorgio Ionico, Brindisi, Francavilla Fontana, Mesagne, Ostuni, Torre Santa Susanna, Erchie, San Vito dei Normanni, Carovigno, Tricase, Alliste, Leverano, Lecce.

BASILICATA: Pisticci, Pomarico, Montalbano Ionico, Miglionico, Bernalda, Montescaglioso, Policoro, Nova Siri, Matera.

A cura di Raffaele Laricchia