Allerta meteo Sicilia e Calabria: livello rosso e tante scuole chiuse domani 12 novembre

Un poderoso vortice ciclonico sta prendendo vita nel Canale di Sardegna ed è attualmente il responsabile dei forti rovesci e venti forti sulla Sicilia, con annessi danni. Il vortice si sta evolvendo in un ciclone subtropicale e a breve si appresta a colpire Algeria e Tunisia dove subirà una nuova metamorfosi. Entro le prime ore di martedì raggiungerà il Canale di Sicilia dove si intensificherà sensibilmente tanto da arrecare un violento guasto del tempo sulla Sicilia e su gran parte del sud.

In questo articolo approfondiremo le allerte per Calabria e Sicilia. Il ciclone innescherà venti di scirocco impetuosi tra i 50 e 70 km/h e raffiche fino a 110 km/h soprattutto su palermitano e trapanese in nottata, mentre in serata toccherà alla Sicilia. Sul resto dell’isola raffiche generalmente tra i 50 e 80 km/h. In serata l’impetuoso scirocco raggiungerà anche la Calabria con raffiche fino a 90-100 km/h, specie lungo le coste ioniche dove si prospettano mareggiate estreme.

Oltre ai venti intensi, arriveranno nuovi estesi temporali: molto probabile la formazione di un vasto temporale V-shaped che attraverserà Sicilia e Calabria tra stanotte e domani mattina. I fenomeni ad esso legati saranno molto intensi: parliamo di piogge a carattere di nubifragio, elevata attività elettrica e raffiche di vento (legate al temporale) ben superiori ai 100 km/h.

A seguito delle condizioni meteo estremamente avverse attese nella giornata di domani, martedì 12 novembre 2019, la protezione Civile ha emesso l’allerta rossa su molte aree di Sicilia e Calabria ed in particolare per: messinese, catanese, siracusano, ragusano, reggino e tutto l’arco ionico della Calabria. Sui restanti settori emanata allerta meteo arancione.

A seguito dell’allerta meteo, numerosi comuni siciliani e calabresi hanno deciso di chiudere le scuole nella giornata di martedì 12 novembre. Di seguito l’elenco in aggiornamento:

– CALABRIA: Vibo Valentia, Crotone, Cirò, Reggio Calabria, Sinopoli, Cinquefrondi, Polistena, Sant’Eufemia d’Aspromonte, Melicuccà, Locri, Bovalino, Gioia Tauro, Rosarno, Motta, San Giovanni, Melicucco, Bagnara Calabra, Catanzaro, Lamezia Terme, Badolato, Sellia Marina, Platania, Crosia, Cariati,Corigliano, Rossano, Trebisacce, Paola.

– SICILIA: Tutta la Provincia di Siracusa, Catania, Paternò, Aci Castello, Gravina di Catania, Giarre, Riposto, Mascali, Caltagirone, Messina,Barcellona Pozzo di Gotto,Santa Teresa di Riva, Letojanni, Sant’Alessio Siculo , Giardini Naxos , Roccalumera , Castelmola, Nizza , Fiumedinisi, Itala, Forza d’Agrò, Antillo, Savoca ,Alì Alì Terme, Ragusa, Vittoria , Chiaramonte Gulfi, Modica, Giarratana, Comiso, Pozzallo, Ispica, Scicli, Montelepre, Giardinello, Castelvetrano , Sciacca, Ribera, Menfi , Cattolica Eraclea,Palma di Montechiaro, Bivona.

A cura di Raffaele Laricchia