Allerta per Sicilia e Calabria dal pomeriggio: rischio concreto di eventi alluvionali

Ci avviciniamo alla intensa fase di maltempo che interesserà nella seconda parte di oggi la Sicilia estendendosi anche alla Calabria.

La formazione di un profondo ciclone mediterraneo fra Nord-Africa e Isole Maggiori determinerà l’afflusso di correnti umide e perturbate da Sud, che trasporteranno verso le due regioni dell’estremo Sud vasti e intensi sistemi temporaleschi.

Come si evince dalle immagini satellitari nuclei temporaleschi sono già in formazione nel Canale di Sicilia: nelle prossime ore, in particolare dal pomeriggio, questi temporali si estenderanno (intensificandosi) alla Sicilia.

L’apice del maltempo lo avremo fra il tardo pomeriggio/sera e la nottata, quando si potranno verificare fenomeni a carattere di nubifragio, accompagnati da frequenti fulminazioni e raffiche di vento. Questi fenomeni potranno dar luogo ad eventi alluvionali, con improvvise esondazioni di corsi d’acqua e smottamenti o frane.

Le zone più colpite in termini di pioggia dovrebbero risultare quelle centro-orientali dell’Isola. AGRIGENTO, ENNA, PALERMITANO ORIENTALE, CALTANISSETTA, RAGUSA, SIRACUSA, CATANIA, MESSINA. Gli accumuli potranno arrivare a 150-200 millimetri, localmente anche superiori, specialmente nell’area orientale della Sicilia.

Il maltempo insisterà anche nella giornata di domani (Martedì), seppur con fenomeni meno violenti rispetto alla serata odierna e alla nottata.

Anche la Calabria verrà raggiunta da abbondanti precipitazioni, come detto prima: il peggioramento qui inizierà un po’ più tardi, con i fenomeni intensi previsti a partire dalla serata. Le zone più colpite dal maltempo risulteranno l’area meridionale e i settori interni appenninici della regione. Stimati accumuli di pioggia sui 100-150 millimetri di pioggia, ma localmente anche superiori, fra la serata odierna e la giornata di domani.

Oltre alle piogge e ai temporali anche il vento rappresenterà un pericolo: dal pomeriggio-sera lo scirocco si intensificherà notevolmente, con raffiche fino a 80-110 km/h sulla Sicilia orientale e su gran parte della Calabria. Forti mareggiate quindi sulle coste esposte.

A cura di Francesco Ladisa