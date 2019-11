Intenso terremoto in Francia: gli ultimi aggiornamenti

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.0 si è verificata oggi in Francia, come vi abbiamo descritto in questo articolo. Secondo gli ultimi aggiornamenti vi sono quattro feriti, di cui uno grave.

La scossa, avvenuta alle 11.52, ha avuto epicentro nei pressi di Rochemaure, a pochi chilometri dalla città di Montélimar, nel dipartimento della Drôme. Avvertita in una vasta area della Francia meridionale, in particolar modo nelle aree di Drôme, Ardèche, Lione e Montpellier, ha causato diversi danni nell’area epicentrale.

Diversi edifici sono stati danneggiati. In molte abitazioni si sono aperte crepe e sono caduti oggetti. Preoccupano le condizioni di alcuni edifici, in particolare due campanili nella regione di Ardèche. Il comune di Teil è il più colpito: disposta l’apertura delle palestre per chi risulta sfollato dalle abitazioni lesionate.

Un séisme “fort” de magnitude 5,4 a été recensé dans la Drôme, près de Montélimar en fin de matinée pic.twitter.com/sDrmQIiKMV — BFMTV (@BFMTV) 11 novembre 2019



