Meteo: intenso vortice ciclonico nel Mediterraneo, maltempo in Italia

Com’era nelle attese, il tempo sta peggioramento sensibilmente su molte delle nostre regioni per effetto di un vasto vortice di bassa pressione in formazione nel Mediterraneo occidentale. Questo vortice sta nascendo ad ovest della Sardegna e sta richiamando aria molto fresca dal nord Atlantica e, contemporaneamente, aria molto mite dal nord Africa.

Il contrasto tra le due diverse masse d’aria sarà alla base del forte peggioramento che investirà l’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni.

Previsioni meteo per oggi 11 novembre 2019

La giornata sarà molto perturbata al nord e all’estremo sud: le piogge sul settentrione saranno diffuse ma comunque non particolarmente intense, mentre al sud ed in particolar modo tra Sicilia e Calabria meridionale il peggioramento sarà nettamente più marcato. In particolare ci aspettiamo l’arrivo di forti temporali nella seconda parte della giornata, i quali andrebbero a coinvolgere principalmente ragusano, siracusano, catanese, messinese ionico e reggino. I fenomeni si estenderanno anche ad agrigentino, nisseno, ennese e buona parte della Sicilia nord-occidentale, ma le situazioni più importanti sono attese sulle aree meridionali e orientali dell’isola, dove il rischio nubifragi sarà piuttosto elevato.

Momentanea pausa per quanto riguarda Calabria settentrionale, Basilicata, Puglia e gran parte del centro Italia dove la giornata sarà complessivamente più stabile e soleggiata, seppur condita da qualche nube alta di passaggio.

Il vento è atteso in graduale rinforzo da sud-est, ovvero scirocco, su buona parte del sud. Il vero peggioramento, tuttavia, è previsto nella giornata di domani come ben approfondito in questo articolo.

A cura di Raffaele Laricchia