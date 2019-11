Aprilia: fulmine provoca incendio in un fienile

Un forte temporale si è abbattuto nella serata di ieri ad Aprilia, nel Lazio: un fulmine caduto al suolo in una zona di campagna, in via del Querceto, ha provocato un incendio che ha distrutto un intero fienile di un’azienda agricola.

Sul posto si è recata la squadra territoriale dei vigli del fuoco di Aprilia che ha operato con l’ausilio di due autobotti provenienti da Latina. Il fuoco ha minacciato una struttura adiacente il fienile adibita ad allevamento di suini. L’intervento tempestivo dei vigili ha evitato che le fiamme raggiungessero la struttura con gli animali. Fortunatamente non vi sono stati feriti.

A cura di Francesco Ladisa