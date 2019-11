Maltempo estremo nel metapontino, gravi danni e migliaia di alberi abbattuti

Il primo passaggio estremo del ciclone in formazione sul Tirreno ha colpito in pieno la Basilicata e a seguire la Puglia tra la notte e le prime ore del mattino. I nubifragi non hanno risparmiato quasi alcuna zona del materano, causando di conseguenza danni enormi su vaste aree. Oltre alle piogge, con accumuli localmente superiori ai 100 mm, si registrano anche fortissime raffiche di scirocco.

È il metapontino a pagarne le conseguenze: tutta la costa jonica materana si ritrova con danni importanti, migliaia di alberi sradicati, capannoni e aziende agricole abbattute, tetti divelti. Situazione critica tra Policoro, Montalbano Jonico e Scanzano. Alcune serre agricole sono state totalmente rase al suolo.

Maltempo in Basilicata | la situazione più critica nel metapontino. Qui Policoro. Pubblicato da Trmtv.it su Martedì 12 novembre 2019

Danni importanti anche ai Sassi di Matera, sfregiati dal potente nubifragio avvenuto all’alba. Allagamenti anche a Villalongo, in via Manzoni, via Cererie e in altri punti critici della città di Matera.

A cura di Raffaele Laricchia