Puglia: una vittima ad altamura, allerta meteo arancione domani e scuole chiuse [ELENCO]

Il ciclone che sta sferzando la nostra penisola ha pesantemente colpito la puglia sin dalle prime ore della giornata non lasciando un attimo di tregua. Le raffiche impetuose di scirocco hanno superato in molte località gli 80-100 km/h, specie sul Salento, con tutti i relativi disagi e danni. Dopo il crollo delle luminarie ad Adelfia, segnaliamo un episodio drammatico ad Altamura, sempre nel barese.

Nelle campagne dalla città altamurana un albero si è spezzato a causa del forte vento e ha travolto un anziano 80enne. Nulla da fare per il malcapitato, morto sul colpo.

Allerta meteo arancione anche domani

La protezione civile ha esteso l’allerta meteo arancione su tutta la Puglia anche per la giornata di domani, mercoledì 13 novembre 2019. L’allerta è relativa alle fortissime raffiche di scirocco che tra la notte e le prime ore del mattino continueranno a sferzare la regione, soprattutto su zone interne del barese, tarantino e gran parte del Salento. Le raffiche raggiungeranno nuovamente i 70-80 km/h a causa del transito ravvicinato del vortice ciclonico, ora situato nel mar Tirreno.

In virtù della nuova allerta meteo, diversi comuni hanno optato per la chiusura delle scuole per domani 13 novembre (lista di seguito):

Taranto, Grottaglie, Monteiasi, Manduria, Sava, San Marzano di San Giuseppe, Torricella, Avetrana, Ginosa, Maruggio, Crispiano, San Giorgio Jonico, Mesagne, Francavilla Fontana, Altamura, Adelfia.

In Basilicata scuole chiuse a Pisticci, Policoro, Montalbano Jonico, Scanzano Jonico, Nova Siri.

A cura di Raffaele Laricchia