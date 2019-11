Venti furiosi in Puglia, oltre i 100 km/h. Danni e feriti, crolla ripetitore a Taranto.

La preannunciata forte ondata di maltempo che si sta abbattendo sulla Puglia, in seguito alla formazione dell’intenso ciclone mediterraneo, sta creando molti danni e disagi soprattutto a causa delle raffiche di vento.

Lo scirocco sta soffiando con intensità notevole, raggiungendo picchi di 90-120 km/h in particolar modo sulla Puglia centro-meridionale. I danni, come detto, sono numerosi: ad Adelfia, in provincia di Bari, sono crollate gran parte delle luminarie che erano stato montate in occasione della Festa di San Trifone.

Situazione critica non solo nel barese ma anche nel tarantino e in buona parte del Salento, dove si registrano centinaia di alberi caduti e diverse strutture ed edifici risultano danneggiati dal vento. Nel quartiere Paolo Sesto, a Taranto, è crollato a terra un ripetitore.

Si contano anche due feriti per il maltempo. Si tratta di una coppia che si trovava a bordo di un’auto travolta da un grosso albero di pino. L’incidente è avvenuto a Uggiano Montefusco, frazione di Manduria. I due feriti, marito e moglie, sono stati soccorsi dal 118 che li ha portati al pronto soccorso dell’ospedale Marianna Giannuzzi. L’uomo ha riportato una ferita contusa alla testa mentre la moglie è in stato di choc per lo spavento. Le loro condizioni non sono gravi.

Venti intensi continueranno a soffiare ancora per tutto il giorno, fino alla serata/nottata. Un’attenuazione è prevista nella giornata di domani, Mercoledì 13 Novembre. Vi invitiamo a seguire costantemente i nostri aggiornamenti.