Violento scirocco sulla Puglia: crollano le luminarie di San Trifone ad Adelfia

Il maltempo è giunto puntuale sulla Puglia e come purtroppo previsto si è rivelato estremo e dannoso. Potenti raffiche di vento comprese tra i 60 e i 100 km/h hanno sferzato buona parte della regione e in maniera particolare tutte le aree centro-meridionali tra barese e leccese. Numerosi i danni causati dal forte vento: oltre ad alcuni alberi spezzati, strade ostruite da rami e danni ad alcuni capannoni, segnaliamo anche il crollo delle luminarie di San Trifone ad Adelfia, nel barese.

Una tragedia sfiorata per il piccolo centro abitato a 15 km a sud di Bari: a poche ore dalla fine dei festeggiamenti del santo patrono San Trifone, l’intera altissima arcata frontale, adiacente alla villa del rione Montrone, è caduta sotto i colpi del vento di scirocco. Il disastro è avvenuto attorno alle 6 del mattino e fortunatamente non erano in transito auto o persone in quel momento. Non ci sono feriti o vittime.

L’allerta meteo arancione è valida sino alle prime ore di mercoledì 13 novembre. Il vento, attualmente indebolitosi, si rinforzerà nuovamente in serata e nelle ore notturne con nuovi colpi superiori ai 100 km/h sulla Puglia centro-meridionale. Prestare la massima attenzione. Eloquenti le immagini diffuse da Bit Live, che mostrano le luminarie crollate

A cura di Raffaele Laricchia