Intense mareggiate in Grecia, Othoni avvolta dalla schiuma

Il potente e vastissimo ciclone che ha attraversato l’Italia nelle ultime 48 ore è riuscito a coinvolgere anche la Grecia con tese correnti sciroccali cariche di piogge.

I forti venti hanno colpito soprattutto l’area ionica della Grecia, in particolar modo le isole settentrionali tra cui quelle di Corfù ed Othoni, esattamente come accaduto in Salento distante pochi chilometri (vedi la mareggiata record di Gallipoli).

Le mareggiate sono state estreme e hanno causato danni importanti nei porti e sui litorali meridionali di Corfù.

Sull’isola di Othoni, la più nord-occidentale della Grecia e distante appena 83 km dal Salento, si è verificato un fenomeno davvero incredibile: la città di Fanò, situata sulla costa meridionale della piccola isola greca, è stata letteralmente avvolta dalla schiuma del mare. È l’effetto delle potenti mareggiate che hanno investito l’isola, capace di imbiancare numerose aree cittadine anche lontane alcune decine di metri dalle spiagge. Dalle immagini può sembrare neve o grandine, ma in realtà è tutta schiuma marina.

Prev 1 of 7 Next

Intenso peggioramento nel week-end

A partire da giovedì ma soprattutto da venerdì il tempo peggiorerà nuovamente su gran parte d’Italia e anche le coste ioniche della Grecia. Una nuova perturbazione atlantica porterà tanta pioggia, nubifragi e venti forti di libeccio e scirocco. Ve ne abbiamo parlato QUI.

A cura di Raffaele Laricchia