Mareggiata eccezionale a Gallipoli: il mare invade il centro abitato

Situazione oltremodo eccezionale in Salento, duramente colpito dal ciclone che ieri ha attraversato tutta Italia con venti oltre i 100 km/h e piogge intense. Gli effetti del ciclone si sono fatti sentire anche stamattina sul Salento, dove le raffiche di vento dai quadranti meridionali hanno causato mareggiate estreme come da anni non si vedevano.

Fortemente colpito il litorale ionico del Salento, specie tra Porto Cesareo, Gallipoli e Leuca. Vi abbiamo mostrato in questo articolo i danni impressionanti a Porto Cesareo, dove ristoranti e stabilimenti balneari sono stati devastati.

Situazione non molto diversa a Gallipoli, dove la mareggiata è stata talmente imponente che l’acqua del mare ha invaso il centro abitato e ha paralizzato il traffico. Il mare sta penetrando anche nelle abitazioni. Davvero impressionante il video che giunge da Gallipoli:

Impressionanti immagini arrivano da Gallipoli. Il mare ha letteralmente invaso strade e abitazioni….😱⚠️ Pubblicato da Meteo real time su Mercoledì 13 novembre 2019

Tempo in miglioramento

Il ciclone sta abbandonando l’Italia e alle sue spalle lascia residue raffiche di vento, in indebolimento graduale, e cieli poco nuvolosi o nuvolosi. Un nuovo rinforzo del vento è atteso nella giornata di venerdì su tutta la Puglia, nuovamente dai quadranti meridionali con raffiche oltre i 50 km/h.

A cura di Raffaele Laricchia