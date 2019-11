Meteo Protezione Civile domani: nuova intensa perturbazione in arrivo a partire dal Nord-Ovest

Una saccatura nord-atlantica in avvicinamento da Ovest determinerà un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche domani sui settori nord-occidentali della penisola.

Ecco il bollettino meteo della Protezione Civile:

Previsioni meteo Giovedì 14 Novembre 2019

Precipitazioni:

– dal pomeriggio diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte meridionale ed occidentale, Valle d’Aosta orientale e Liguria occidentale, con quantitativi cumulati da moderati ad elevati;

– dal pomeriggio sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su resto di Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria, con quantitativi cumulati moderati;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sardegna, Lombardia, Triveneto, Emilia-Romagna occidentale, settori costieri della Toscana, Lazio meridionale ed occidentale, settori occidentali di Abruzzo e Molise, Campania, Basilicata tirrenica e Sicilia occidentale e meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.

Nevicate: sul Nord-Ovest in progressivo calo fino ai 400-600 m, localmente al di sopra dei 200-400 m sul basso Piemonte con apporti al suolo abbondanti; sul resto del Nord al di sopra degli 800 m con apporti al suolo deboli;

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in sensibile diminuzione le massime al Nord-Ovest.

Venti: tendenti a forti dai quadranti meridionali su Sardegna, settori costieri di Liguria di Levante, Appennino settentrionale, Toscana, Lazio, Sicilia e regioni dell’Alto Adriatico.

Mari: da molto mossi ad agitati il Mar di Sardegna ed il Mar Ligure; tendente a molto mosso il Tirreno dalla sera.

Bollettini criticità

Per la giornata di domani, Giovedì 14 novembre 2019:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Bacini emiliani centrali, Bacini emiliani occidentali

Friuli Venezia Giulia: Bacino dell’Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino di Levante / Carso

Veneto: Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino dell’Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro

Basilicata: Basi-C, Basi-A2, Basi-D

Emilia Romagna: Bacini emiliani centrali, Bacini emiliani occidentali, Bacini emiliani orientali

Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Padani di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Veneto: Alto Piave

A cura di Francesco Ladisa