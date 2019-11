Napoli, voragine in via Masoni dopo i forti temporali

Gli ultimi sussulti del potente ciclone che ieri ha sferzato l’Italia hanno causato parecchi disagi nel napoletano. In particolare ci riferiamo ai forti temporali che tra la tarda serata di ieri e la notte si sono abbattuti su Napoli.

Sono numerosi i disagi nella città partenopea, ma tra tutti spicca l’improvvisa voragine che si è aperta in via Masoni.

La situazione è critica in via Masoni e la circolazione è stata bloccata anche in via Sogliano e altre strade limitrofe. La voragine è molto ampia e minaccia le abitazioni adiacenti. Da questa notte sono stati evacuati due palazzi mentre sono in atto le verifiche su possibili perdite di gas.

L’area era già abbastanza debilitata a causa di alcune infiltrazioni nel sottosuolo, ma le piogge della notte hanno definitivamente fatto collassare il tratto di strada.

Quando migliora il tempo?

Il ciclone si sta rapidamente spostando verso i Balcani, per cui un miglioramento sostanzioso del tempo è già in atto seppur persiste qualche intensa raffica di libeccio/ostro.

Nei prossimi giorni tuttavia avremo altre ondate di maltempo su Napoli, a partire proprio da domani con un primo passaggio perturbato al mattino. Nel week-end è attesa tanta pioggia sulla città partenopea per effetto dell’ennesima perturbazione atlantica del mese.

A cura di Raffaele Laricchia