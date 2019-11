Terremoto in tempo reale INGV: scosse di oggi 13 Novembre 2019 (ultimi terremoti, orario)

Terremoto in tempo reale, INGV/ Lievi scosse rilevate nella notte sulla costa molisana, nel Lazio e in Trentino, avvertite solo da poche persone. Altrove nulla da segnalare al momento.

Di seguito troverete l’elenco con tutte le scosse registrate in Italia oggi 13 Novembre 2019 con magnitudo superiore al 2.0 della scala richter (secondo lo schema “orario, epicentro e magnitudo“). In caso di eventi rilevanti o ben avvertiti ci saranno focus cliccabili con maggiori informazioni. Non saranno inserite le scosse strumentali, con magnitudo inferiore al 2.0 della scala richter, a meno di eventi estremamente superficiali e quindi avvertiti dalla popolazione.

TERREMOTO – ORARIO , COMUNE DELL’EPICENTRO E MAGNITUDO

– 03.43 (LAZIO — COLONNA, RM) – M2.3

– 03.44 (MOLISE — TERMOLI, CB) – M2.1

– 05.31 (TRENTINO — RABBI, TN) – M2.3

– 07.09 (TIRRENO MERIDIONALE) – M2.6

ultimo aggiornamento ore 08.30

