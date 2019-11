Intensa perturbazione con temporali, vento forte e neve anche a quote basse. L’avviso dell’Aeronautica Militare.

Una nuova vasta perturbazione si sta progressivamente avvicinando alla nostra penisola e nelle prossime ore apporterà un marcato peggioramento del tempo a cominciare dal Nord-Ovest.

Piogge e temporali di forte intensità interesseranno nella seconda parte di oggi, soprattutto in serata, Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria.

Questo l’avviso dell’Aeronautica Militare:

DAL POMERIGGIO DI GIOVEDI’ 14 NOVEMBRE 2019 E PER LE SUCCESSIVE 12/18 ORE, SI PREVEDONO:

– PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI SU VALLE D’AOSTA E PIEMONTE E A CARATTERE NEVOSO A PARTIRE DAI 400-500 METRI, CON QUOTA NEVE IN ULTERIORE DISCESA FINO A 200 METRI SUL PIEMONTE SUDOCCIDENTALE;

– PRECIPITAZIONI INTENSE A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE SULLA LIGURIA.



SI PREVEDONO INFINE DALLA SERATA DI GIOVEDì E PER LE SUCCESSIVE 12/18 ORE VENTI DI BURRASCA CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE:

– DAI QUADRANTI MERIDIONALI SU SARDEGNA, LIGURIA, APPENNINO EMILIANO-ROMAGNOLO, NONCHE’ LUNGO LE COSTE E NELL’IMMEDIATO ENTROTERRA DELLA TOSCANA;

MAREGGIATE LUNGO LE COSTE DELLA VERSILIA E SUL LEVANTE LIGURE;

– DAI QUADRANTI ORIENTALI SULLA LOMBARDIA.

Vi invitiamo a seguire i nostri prossimi aggiornamenti.

A cura di Francesco Ladisa