Emergenza neve sulle Alpi: situazione critica in Alto Adige, migliaia senza luce, 3 feriti

Abbondanti nevicate stanno continuando ad interessare le aree alpine per effetto delle forti precipitazioni sospinte dalle correnti di scirocco.

Nelle ultime ore i fenomeni hanno interessato principalmente le zone montuose del Nord-Est e la situazione è divenuta particolarmente critica sul Trentino Alto Adige, la regione attualmente più in difficoltà. La neve, che sta cadendo mediamente dai 1100-1200 metri in su, sta causando grandi disagi in Alto Adige. Numerose strade sono state chiuse, di conseguenza molti paesi e frazioni risultano isolati. Il manto nevoso supera in molte zone i 40-60 centimetri. Raggiunto il metro di neve fresca a Solda, sullo Stelvio.

Fra le località isolate si segnalano Trafoi, la Val Martello da Ganda, la Val Senales da Certosa, la val Ridanna da Stanghe e la Val Casies da Tesido. Bloccate la statale della Pusteria tra Versciaco e Prato alla Drava e l’Alemagna tra Dobbiaco e Cima Banche. In Val d’Ega, a causa del rischio troppo elevato, sono stati interrotti i lavori di recupero di alberi caduti. Per motivi di sicurezza sono stati chiusi anche gli accessi alla val Badia e alla val di Tures. Nove Ponente è isolata, sia dalla val d’Ega che da Aldino. La val Badia è attualmente isolata a causa delle forti nevicate. Gran parte delle strade, anche quelle interpoderali verso le frazioni, risultano chiuse per motivi di sicurezza oppure per la caduta di alberi.

Attorno alle 15.30, si è verificato anche un incidente per un mezzo dei vigili del fuoco che era impegnato nelle operazioni soccorso per il maltempo: il è uscito di strada, finendo su un fianco. Tre vigili del fuoco sono rimasti feriti. Due di loro in maniera lieve, mentre un terzo ha riportato ferite di media entità. Soccorsi, sono stati portati all’ospedale di Bressanone per le cure del caso.

In mattinata oltre 1000 utenze erano senza elettricità. Un numero che in queste ore è andato aumentando. La riparazione delle linee elettriche danneggiate è resa complicata proprio dalle condizioni meteo avverse. In alcuni casi gli interventi potrebbero richiedere anche diversi giorni.

