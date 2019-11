Maltempo in Liguria: improvvisa frana a Sanremo, coinvolte alcune auto

Il maltempo inizia ad entrar nel vivo della scena e cominciano anche i primi disagi sulle regioni del nord. Una notizia dell’ultim’ora ci informa di una frana avvenuta a Sanremo, in Liguria, all’altezza del civico 371 di via Goethe.

La frana ha interessato un parcheggio: dopo le piogge abbondanti della notte una parte della strada è crollata e ha coinvolto alcune delle auto parcheggiate, le quale si sono ritrovate in bilico tra il parcheggio ed il piccolo burrone da poco creatosi.

Per fortuna la frana non ha messo in pericolo le abitazioni circostanti ma si è limitata all’area del parcheggio. L’allarme è stato dato dai residenti della zona.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Sanremo, i Carabinieri e la Municipale. I veicoli sono stati rimossi e messi in salvo, dopodichè tutta la zona è stata transennata per svolgere i rilievi e le opportune verifiche.

Il maltempo si intensificherà ulteriormente nel fine settimana per l’arrivo di un ciclone a ridosso della Liguria.

A cura di Raffaele Laricchia