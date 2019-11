Maltempo nel Lazio: forti disagi a Pomezia, domani scuole chiuse

Un intenso fronte temporalesco giunto da Ovest ha interessato l’area di Roma nel pomeriggio, provocando allagamenti e danni in molte zone della provincia.

La pioggia associata a forti raffiche di vento ha mandato in tilt la circolazione stradale. Una delle zone più colpite è quella di Pomezia, sul litorale a Sud di Roma. Pesanti rallentamenti si sono verificati sul Grande Raccordo Anulare, anche per un incidente, sulla via Nettunese e sulla Pontina. Code in entrambe le direzioni tra Eur e Pomezia.

Molti gli alberi caduti a causa del vento, alcuni finiti su auto in sosta. A Torvaianica, frazione di Pomezia, un grosso albero è caduto in strada a ridosso di un cancello di una villetta privata.

Il maltempo concederà una brevissima tregua nelle prossime ore ma già domani torneranno piogge e temporali anche di forte intensità. A Pomezia è stata infatti disposta al chiusura di tutte le scuole per la giornata di sabato 16 novembre.



A cura di Francesco Ladisa