Meteo: maltempo su mezza Italia, tra pioggia, vento e tanta NEVE sulle Alpi

La vasta perturbazione che ieri vi mostravamo sull’Europa nord-occidentale ha ormai raggiunto l’Italia dove sta dando vita ad un netto guasto del tempo. È arrivata la neve a bassa quota sul Piemonte grazie all’aria fredda nord atlantica intrufolatasi nei bassi strati della pianura Padana occidentale e contemporaneamente si sta intensificando il vento di scirocco su tutto il centro-sud. Insomma il peggioramento è ormai iniziato e culminerà nel week-end con un potente ciclone centrato sul mar Ligure.

Previsioni meteo per oggi 15 novembre 2019

Il maltempo che ha interessato il nord-ovest nella notte si sta spostando al nord-est, dove persisterà sino al termine della giornata. Tanta pioggia è attesa sui settori pedemontani di Friuli, Veneto e Lombardia, sin verso i 1300-1500 metri di quota. Più in alto cadrà tanta neve. Pioggia e locali forti temporali anche su Emilia Romagna, Toscana, Sardegna, Lazio e Umbria per gran parte della giornata.

L’instabilità potrà coinvolgere anche Marche, zone interne abruzzesi e Campania, specie in serata.

Momentanea pausa per il nord-ovest dove i cieli saranno spesso nuvolosi ma senza piogge. In serata probabile un nuovo peggioramento a partire dalla Liguria e il basso Piemonte, dove tornerebbero piogge e anche nevicate in collina (su cuneese, astigiano, alessandrino e torinese).

Poco o nulla da segnalare per il sud: cieli spesso poco nuvolosi, localmente nuvolosi, senza fenomeni annessi. Venti in rinforzo dai quadranti meridionali (libeccio e scirocco) su gran parte del centro-sud sin su Liguria e Toscana.

A cura di Raffaele Laricchia