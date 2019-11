Violento downburst su Marina di Carrara: devastati i lidi e l’hotel Atlantic

Notte tempestosa sulla Toscana centro-settentrionale a causa dell’arrivo della vasta perturbazione atlantica di cui vi parlavamo ieri. L’impatto è stato notevole: le correnti fresche in contrasto col vento umido e mite proveniente da sud ha dato vita a violenti temporali che hanno attraversato, da ovest verso sud-est, la Toscana.

Fortemente colpita la zona di Marina di Carrara, dove il violento temporale ha dato vita a fortissime raffiche di downburst (vento dovuto al crollo dell’aria fredda verso il suolo). Il vento ha superato senza dubbio i 100 km/h, considerando i danni eccezionali causati alla località costiera. Come apprendiamo da Voceapuana.com, diversi stabilimenti balneari hanno subito importanti danni, ma la situazione più critica è all’Hotel Atlantic dove la furia del vento ha distrutto completamente l’area coperta adibita a ristorante.

Il fortissimo vento di downburst (da non confondere con la tromba d’aria) ha fatto volare il tetto della sala e tutto ciò che si trovava al suo interno. Danni anche agli stabilimenti balneari come Polda, Venezia e Nettuno. Scoperchiato anche un tetto di una casa in via Maggiani.

Ciclone nel week-end

La situazione meteo è destinata a peggiorare sensibilmente nel fine settimana, tra sabato e domenica, per la formazione di un ciclone molto intenso tra mar Tirreno e mar Ligure. Il vortice ciclonico innescherà forti venti meridionali su tutta la Toscana, oltre che piogge intense.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Seguiteci anche su facebook dove pubblichiamo tanti aggiornamenti interessanti in tempo reale!



A cura di Raffaele Laricchia