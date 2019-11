Meteo Aeronautica Militare: nuovo intenso peggioramento dalle prossime ore

Una vasta area depressionaria ad Ovest della penisola si organizzerà in un vortice ciclonico particolarmente profondo che nelle prossime ore determinerà un severo guasto delle condizioni meteorologiche sull’Italia, in particolar modo sulle regioni centro-settentrionali. Domani il maltempo interesserà la penisola da nord a sud.

L’Aeronautica Militare ha emesso un nuovo importante avviso di fenomeni intensi, che riportiamo di seguito:

PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 12.00/UTC DEL 16/11/19

PERSISTONO PER LE PROSSIME 12 ORE VENTI FORTI MERIDIONALI CON RAFFICHE FINO A BURRASCA SU LAZIO, ABRUZZO E COSTE CAMPANE; MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE.

SI PREVEDONO:

– DAL POMERIGGIO DI OGGI, SABATO 16 NOVEMBRE 2019, E PER LE SUCCESSIVE 18/24 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE SU LAZIO E TOSCANA;

– DAL POMERIGGIO DI OGGI, SABATO 16 NOVEMBRE 2019, E PER LE SUCCESSIVE 18/24 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI SU EMILIA-ROMAGNA E FRIULI-VENEZIA GIULIA, IN ESTENSIONE DALLE PRIMISSIME ORE DI DOMANI, DOMENICA 17 NOVEMBRE 2019, A LOMBARDIA ORIENTALE E TRENTINO-ALTO ADIGE.

I FENOMENI RISULTERANNO A CARATTERE NEVOSO SUL TRENTINO-ALTO ADIGE A PARTIRE DAI 1000 METRI MA CON QUOTA NEVE IN RISALITA E TEMPORALESCHI SUL FRIULI-VENEZIA GIULIA A PARTIRE DALLE PRIME ORE DI DOMANI;

– DALLE PRIMISSIME ORE DI DOMANI, DOMENICA 17 NOVEMBRE 2019, E PER LE SUCCESSIVE 12 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE SU VENETO, CAMPANIA, BASILICATA E CALABRIA, IN ESTENSIONE DAL POMERIGGIO ALLA PUGLIA;

– DALLE PRIMISSIME ORE DI DOMANI, DOMENICA 17 NOVEMBRE 2019 E PER LE SUCCESSIVE 12/18 ORE VENTI FORTI CON RAFFICHE FINO A BURRASCA MERIDIONALI SU ALPI E PREALPI LOMBARDE, TRIVENETO, ABRUZZO E PUGLIA,

CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE COSTE VENETE E FRIULANE;

SETTENTRIONALI SULLA LIGURIA MA IN ROTAZIONE DA SUD NEL CORSO DELLA MATTINATA;

OCCIDENTALI SU TOSCANA, LAZIO, UMBRIA, ABRUZZO, LUNGO LE COSTE E NELL’IMMEDIATO ENTROTERRA DELLA CAMPANIA;MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE.

A cura di Francesco Ladisa