Alluvione alle porte di Firenze: esonda Sieve alla confluenza con l’Arno a Pontassieve

Anche se la situazione meteo è in parte migliorata nelle ultime ore, si registrano pesanti criticità in Toscana con molti fiumi al limite ed esondazioni.

L‘Arno si è ingrossato notevolmente in seguito alle piogge fortissime cadute fra la serata di ieri e il primo mattino (ve ne abbiamo parlato qui). A Pontassieve, alle porte di Firenze, è esondato il fiume Sieve alla confluenza con l’Arno: l’acqua ha invaso campi e un tratto di strada all’altezza di Ponte a Vico, con conseguente chiusura al traffico della via Colognolese. Alcune auto sono rimaste bloccate dal fiume di fango, non si registrano però feriti.

Sono in corso operazioni di monitoraggio dei punti critici in particolare la strada statale 67 in corrispondenza di Sieci (frazione di Pontassieve), dove il torrente Sieci confluisce in Arno, viale Diaz in corrispondenza della confluenza dell’Arno con la Sieve, la zona del Fossato e le altre zone del paese che presentano ulteriori criticità. Per chi si trova a percorrere le strade si raccomanda massima prudenza.



A cura di Francesco Ladisa