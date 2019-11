Scirocco tempestoso al sud, danni e alberi abbattuti: a breve TEMPORALI su Puglia, Calabria e Basilicata

La forte perturbazione giunta sull’Italia sta causando non pochi danni e disagi da nord a sud sia per le piogge intense e le nevicate, sia per i venti tempestosi di scirocco che stanno sferzando le regioni del sud e quelle adriatiche.

Lungo la linea di contrasto tra l’aria fredda proveniente da ovest e l’aria mite e umida che giunge da sud-est (ovvero il forte vento di scirocco) si è sviluppata una vasta “linea temporalesca” (in gergo “squall line”) che sta attraversando l’Italia da ovest verso est. Gran parte del centro Italia, il nord-est e la Campania si trovano attualmente alle prese con questo vasto temporale. il quale se osservato dal satellite mostra la tipica forma a “V”.

Trattasi dunque di un vastissimo temporale “V-shaped” che sta causando piogge a carattere di nubifragio e parecchi disagi e allagamenti sulle aree colpite. Questo temporale è alimentato dalle intense raffiche di scirocco, cariche di umidità ed energia.

Forte peggioramento a breve su Puglia, Calabria e Basilicata

Il temporale si sta muovendo verso est e nel corso del pomeriggio attraverserà anche Puglia, Basilicata e Calabria dove porterà piogge a tratti intense, fulmini e ancora forti raffiche di vento. Al momento il temporale sta coinvolgendo la Campania dove troviamo accumuli di pioggia fino a 50-60 mm e molti allagamenti.

Per un miglioramento del tempo bisognerà aspettare le prime ore della sera, quando il temporale avrà abbandonato tutto il sud e a quel punto il vento di scirocco si sarà quasi totalmente placato. Ne seguirà anche un deciso calo delle temperature di almeno 7-8°C.

A cura di Raffaele Laricchia