Tornado nel grossetano: colpita Orbetello, decine di alberi devastati

Continua a creare disagi e danni la forte ondata di maltempo che si sta abbattendo in queste ultime ore sull’Italia, da nord a sud. Non solo la neve sulle Alpi e le piogge alluvionali nel fiorentino, ma anche venti fortissimi pronti a sradicare alberi e creare numerosi danni.

La Toscana è tra le regioni maggiormente colpite da questa ondata di maltempo: nel grossetano un forte temporale ha dato vita ad un probabile tornado che ha investito in pieno l’area di Orbetello. La frazione di Polverosa è stata quella maggiormente colpita e dove troviamo i danni più ingenti: il tornado ha abbattuto decine di alberi, alcuni letteralmente sradicati e scaraventati in varie direzioni (situazione tipica di un tornado). Non ci sono immagini o video che immortalano il cono tornadico, ma a giudicare dai danni molti ristretti la possibilità che si sia trattato di un tornado è molto alta.

PROBABILE TORNADO AD ORBETELLOPraticamente certa l'origine tornadica dell'evento che ha colpito la frazione Polverosa di Orbetello (Grosseto). Come potete vedere da questo video gli alberi abbattuti dal vento, sono caduti in direzioni anche opposte a distanza di pochi metri. Per qualunque segnalazione scriveteci!Video di Francesco Giovani Serena Santicioli Pubblicato da Rete Meteo Amatori su Domenica 17 novembre 2019

Da una prima stima dei danni pare si sia trattato di un tornado F2 sulla scala Fujita. Fortunatamente non ci sono vittime o feriti.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Seguiteci anche su facebook dove pubblichiamo tanti aggiornamenti interessanti in tempo reale!



A cura di Raffaele Laricchia