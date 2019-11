Meteo: brevissima tregua, altra perturbazione in arrivo da ovest

Non c’è un attimo di respiro per l’Italia, alle prese con un flusso atlantico troppo teso verso il Mediterraneo, capace di scaricare perturbazioni una dietro l’altra che fisiologicamente cominciando a creare molti disagi sui monti e a ridosso dei corsi d’acqua del centro-nord.

La mattinata di oggi si presenta piuttosto stabile su quasi tutta Italia dopo l’allontanamento definitivo della perturbazione del week-end che ha portato tanti danni e disagi. Tuttavia si tratta di una brevissima tregua, considerando che una nuova perturbazione è ormai in dirittura d’arrivo e chiaramente visibile anche dal satellite.

Previsioni per oggi 18 novembre 2019

Tempo in graduale peggioramento sui settori più occidentali come la Sardegna, la Liguria, il Piemonte e la Valle d’Aosta: nubi in netto aumento specie dal pomeriggio e piogge in arrivo di debole o moderata entità. Entro sera piogge in estensione anche a Lombardia, Emilia, Toscana e Lazio (fenomeni sparsi).

Prevalentemente stabile sul resto d’Italia, con tanto Sole e qualche nube di passaggio. Temperature massime in lieve aumento al sud grazie al soleggiamento diffuso, stazionarie altrove.

In settimana continueranno a ripresentarsi occasioni di maltempo principalmente al centro-nord, mentre andrà un po’ meglio al sud. Ve ne abbiamo parlato QUI.

A cura di Raffaele Laricchia