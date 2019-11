Meteo: maltempo oggi sull’Italia, occhio a piogge, nevicate e forti temporali

Messa alle spalle la tregua brevissima di ieri, il maltempo è tornato ad avvolgere l’Italia. Una nuova perturbazione atlantica sta transitando in queste ore su gran parte della penisola ed in particolare sui settori tirrenici dove oltre alle nubi troviamo anche piogge diffuse. Non mancano anche i fenomeni intensi, come nell’agrigentino.

Il fronte perturbato avanzerà gradualmente verso est in giornata, portando quindi un peggioramento anche sui settori orientali dell’Italia oltre che qualche locale intenso temporale.

Previsioni per oggi 19 novembre 2019

Tempo perturbato per quasi tutto il giorno sulle regioni del nord: i fenomeni più intensi tenderanno a transitare dal nord-ovest al nord-est ed in particolare potrebbero concentrarsi tra la laguna veneta e il pordenonese. Nella suddetta area potrebbe svilupparsi un forte temporale tra tarda mattina e pomeriggio, capace di scaricare quantitativi di pioggia superiori ai 50-70 mm.

La neve scenderà sino in collina sul nord-ovest, specie tra basso Piemonte e zone interne liguri, mentre cadrà a quote più alte sul resto delle Alpi.

Maltempo anche su Toscana, Lazio, Umbria, Sicilia, Campania e Calabria sino al pomeriggio, dopodichè i fenomeni diverranno più disorganizzati e deboli. Peggioramento atteso sulla Puglia meridionale tra pomeriggio e sera, dove sarà elevato il rischio di locali intensi temporali e nubifragi (specie tra brindisino e leccese).

Tempo in miglioramento invece sulla Sardegna, mentre su Molise, Abruzzo e Marche la giornata sarà nuvolosa ma spesso asciutta.

A cura di Raffaele Laricchia