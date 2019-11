Incendi disastrosi in Australia, è strage di koala: donna salva un esemplare dalle fiamme

Situazione che diventa sempre più grave sull’Australia orientale alle prese non solo con una pesante siccità ma anche con incendi a dir poco disastrosi. Lo stato del New South Wales è il più colpito dai roghi: le fiamme sono arrivate sino ad Adelaide e Sidney tanto da minacciare numerose abitazioni e costringere molte famiglie ad abbandonare le case.

Aria irrespirabile in quel di Sydney, letteralmente avvolta dal fumo degli incendi come fosse nebbia. La coltre di fumo ha oscurato anche l’Harbour Bridge e l’Opera House rendendo il paesaggio spettrale.

Almeno quattro persone sono morte, mentre 1 milione di ettari di terreni agricoli sono andati in cenere. Almeno 300 le case devastate dal fuoco.

Australia, il salvataggio tra le fiamme di un koala ustionato Un koala intrappolato in mezzo alle fiamme, ustionato e in preda al panico, è stato salvato da una donna che prima lo ha coperto con il proprio vestito e poi l'ha rinfrescato con l'acqua ⬇️ http://sky.tg/m722t Pubblicato da Sky TG24 su Mercoledì 20 novembre 2019

È una strage di koala

Gli incendi delle ultime settimane sono responsabili di un vero e proprio disastro ambientale: la popolazione dei koala del New South Wales è stata decimata dalle fiamme. Almeno 350 esemplari sono morti, bruciati dai roghi.

Un koala in fuga dalle fiamme è stato salvato in extremis da una donna, la quale lo ha poi dissetato con dell’acqua. Il koala verrà curato al Port Macquarie Koala Hospital.

A cura di Raffaele Laricchia