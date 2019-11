Campania: scossa moderata nel golfo di Salerno in superficie

Una scossa di terremoto di moderata entità è stata registrata oggi 22 novembre 2019, precisamente alle 04.33, nel golfo di Salerno, in Campania.

Stando ai dati giunti dai sismografi ufficiali dell’INGV il sisma ha raggiunto la magnitudo 3.1 sulla scala richter, mentre l’epicentro è stato individuato nel golfo di Salerno, a circa 17 km da Paestum e 19 km da Agropoli, nel salernitano.

L’ipocentro del terremoto è stato individuato tra 0 e 1 km di profondità, ovvero in prossimità della superficie.

Episodio abbastanza insolito per la bassissima profondità, le cui cause (di natura sismica) sono ancora da valutare.

La scossa è stata avvertita per pochi istanti sulle coste orientali del golfo, specie tra Paestum, Agropoli e Castellabate. Non ci sono danni a cose o persone.



A cura di Raffaele Laricchia