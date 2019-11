Ischia: grossa tromba marina vicino a Casamicciola

Le prime note instabili legate al flusso atlantico in costante ripresa dopo una breve pausa, si stanno facendo sentire lungo le regioni tirreniche. Per il momento parliamo di tante nubi e poche piogge dislocate tra Piemonte, Liguria, Toscana, Lazio e Campania, in attesa del forte peggioramento del tempo atteso nel week-end.

C’è anche spazio per qualche fenomeno spettacolare: una tromba marina si è sviluppata su Ischia, in Campania.

La tromba marina si è sviluppata questa mattina poco a largo di Casamicciola, piccolo centro abitato situato sul lato settentrionale dell’isola di Ischia. Il grosso vortice è stato avvistato anche da Procida e tutto il litorale nord di Ischia. Fortunatamente la genesi del fenomeno è avvenuta totalmente in mare e non ha colpito le coste. Pertanto non ci sono danni a cose o persone ma solo un po’ di apprensione a Casamicciola per la presenza di questo grosso vortice a poche centinaia di metri in mare.

Spettacolare la foto di Antonella de Toni:

A cura di Raffaele Laricchia





A cura di Raffaele Laricchia