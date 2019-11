Alluvione in Piemonte, Capriata d’Orba: esondazione in atto

Situazione che diventa sempre più difficile tra Piemonte e Liguria, ancora alle prese con piogge intense e persistenti. Le previsioni purtroppo non sono clementi e continuerà a piovere almeno sino a domani mattina su tutto il nord-ovest, andando ad aggravare una situazione già molto critica.

Dopo i numerosi disagi segnalati in Liguria, arrivano notizie pessime anche dall’alessandrino, in Piemonte: le aree più interne e montuose risentono delle forti piogge che provengono dalla Liguria e tutti i fiumi/torrenti della provincia sono in piena.

Scenario disastroso a Capriata d’Orba, nell’alessandrino, dove il fiume Orba è esondato e ha invaso strade e campi. Gli allagamenti in atto sono molto vasti e sono state raggiunte numerose abitazioni dove non mancano i danni.

Eloquenti le immagini che provengono da Capriata d’Orba, alluvionata:

Impressionante vista da Casa!😳#capriatadorba Pubblicato da Marta Mosterts su Sabato 23 novembre 2019

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Seguiteci anche su facebook dove pubblichiamo tanti aggiornamenti interessanti in tempo reale!

A cura di Raffaele Laricchia