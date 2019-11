Liguria: Bormida prossimo ad esondare nel savonese, rischio alluvioni

Continua a piovere senza tregua su tutto il ponente ligure sin su Genova, dove già sono precipitati 285 mm di pioggia. La situazione dei fiumi sta divenendo via via sempre più critica in virtù della saturazione ormai totale dei terreni e dei monti, che non possono più trattenere la pioggia che scende senza sosta da questa notte.

Vi abbiamo da poco informato delle criticità su Genova e a Varazze, ma possiamo confermare che la situazione sta degenerando su gran parte del ponente tra genovese e savonese.

Allerta massima per la piena del Bormida, il quale rischia di esondare a breve a Cairo Montenotte, da dove giunge l’immagine in alto. Il fiume è ormai prossimo alla tracimazione. A Dego il fiume ha già rotto gli argini in alcuni punti causando allagamenti.

La situazione molto critica considerando che la fase più intensa del maltempo giungerà tra pomeriggio e sera sul savonese.

Il Bormida a Cairo Montenotte, Savone: diretta video LIVE Il fiume Bormida fa paura: diretta video da Cairo Montenotte, Savona Pubblicato da Local Team su Sabato 23 novembre 2019

A cura di Raffaele Laricchia