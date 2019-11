Nubifragi in Liguria: sottopassi allagati a Genova, Teiro in piena a Varazze, previsioni pessime

La Liguria sta facendo i conti con una potente ondata di maltempo che va a sommarsi a tutte le precedenti perturbazioni che hanno saturato totalmente i terreni e i monti della regione. Questa nuova intensa perturbazione ha già scaricato oltre 270 mm di pioggia sui quartieri occidentali di Genova, dove nella tarda notte si è verificato il primo evento alluvionale.

Continua a piovere senza sosta su tutta la Liguria centro-occidentale, in particolar modo sulla fascia che va da Savona a Genova, dove la confluenza tra tramontana e scirocco è massima e produce i temporali più forti, carichi di piogge torrenziali e persistenti. Non c’è un attimo di tregua purtroppo: questo fattore incide fortemente sullo stato di fiumi e torrenti, sempre più in piena. A questo vanno ad aggiungersi le notevoli mareggiate in atto, capaci di bloccare il regolare flusso dei vari fiumi alla foce.

Situazione critica a Genova

Continua a piovere senza tregua sul capoluogo ligure. Superati i 270 mm nei quartieri occidentali come Cornigliano Ligure e Sampierdarena. Accumuli tra i 90 e 200 mm nelle restanti aree cittadine. Tutti i rii e torrenti della città sono in piena e la situazione potrebbe divenire drammatica nelle prossime ore con la permanenza delle piogge intense.

Molte strade sono allagate nel capoluogo, inoltre segnaliamo il sottopasso di piazza Montano, a Sampierdarena, totalmente allagato.

Continuerà a piovere sino alle prime ore della notte, quindi indicativamente per altre 12 ore: gli accumuli in questo caso potrebbero superare senza difficoltà i 300/350 mm tra genovese e savonese. L’allerta è massima: si invita i residenti a non sostare o attraversare ponti, rii, torrenti. Altamente sconsigliato anche muoversi su colline, boschi, montagne.

Teiro in piena a Varazze

Il peggioramento comincia a diventare marcato anche sul savonese, dove le piogge si stanno rapidamente intensificando. A Varazze è in piena il Teiro, il quale minaccia pesantemente la cittadina savonese. Anche in queste zone continuerà a piovere senza sosta sino alle prime ore della notte.

A cura di Raffaele Laricchia