Piemonte nella morsa del maltempo: torrenti in piena e frane nell’alessandrino

Piogge incessanti continuano ad interessare il nord-ovest con molti disagi e criticità che crescono di ora in ora. Oltre alla Liguria è il Piemonte la regione più colpita.

Estesi allagamenti si stanno verificando nell’Alessandrino. Il torrente Orba è esondato a Capriata, mentre continua a salire il livello dell’Erro a Cartosio.

Il Comune di Alessandria ha disposto l’evacuazione dell’area golenale del fiume Bormida. Strade chiuse per allagamenti nell’Ovadese, nell’Acquese e Tortonese. Chiuso il ponte tra Predosa e Basaluzzo, lungo la provinciale 179 per la piena dell’Orba. Lo Scrivia ha superato il livello di guardia a Guazzora. È stata predisposta in questi minuti inoltre la chiusura del Ponte Bormida lungo la Sp 10 tra Alessandria e Spinetta a partire dalle 13.45.

Disagi anche nei collegamenti ferroviari fra savonese e alessandrino. Intanto l’allerta meteo è passata da arancione a rossa per un terzo della regione. In particolare è stata disposta allerta rossa per rischio idrogeologico e idraulico sul settore nordoccidentale e meridionale del Piemonte. Su queste zone saranno possibili diffuse condizioni di dissesto idrogeologico con fenomeni franosi ed esondazioni dei corsi d’acqua.

