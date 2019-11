Blackout Vodafone in molte zone d’Italia, compreso la Liguria

Problemi per la rete Vodafone nelle ultime ore: sia internet che chiamate e messaggi non stanno funzionando in molte zone d’Italia. In particolare, il disservizio riguarda Liguria, Lombardia e l’area tirrenica (come si può vedere nella mappa).

Il disservizio riguarda anch Ho.Mobile, operatore virtuale che pioggia su rete vodafone. Il disservizio è cominciato all’incirca dalle 16.

I problemi di comunicazione stanno rendendo ancora più complicati i soccorsi e gli interventi in atto in queste ore per il maltempo, che sta colpendo gravemente soprattutto Liguria e Piemonte, come vi stiamo raccontando attraverso i nostri articoli.



A cura di Francesco Ladisa