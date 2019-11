Disastro nel savonese: crolla un ponte sulla A6 Savona-Torino, è emergenza

Il maltempo sta causando numerose situazioni di emergenza su diverse aree d’Italia: Liguria e Piemonte sono state martoriate dalle piogge eccessive, le quali si traducono in alluvioni, frane e smottamenti. Poco fa vi parlavamo della collina che gradualmente sta travolgendo la Aurelia.

Una notizie dell’ultima ora ci informa del crollo del viadotto della A6 Savona-Torino.

Momenti di paura sull’autostrada: il crollo del ponte è avvenuto a circa un chilometro da Savona in direzione Torino. I soccorritori sono giunti sul posto, ma al momento non si hanno notizie più approfondite. Difficile capire se al momento del crollo transitavano auto. Siamo in attesa di ulteriori notizie.

Aggiornamento ore 14.50 – Secondo alcune fonti locali, pare che non ci siano mezzi coinvolti nel crollo. Siamo in attesa di ulteriori aggiornamenti e conferme.

A cura di Raffaele Laricchia