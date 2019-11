Friuli: cerca di attraversare il Tagliamento, auto in balia della piena

Attimi di paura sulla sponda del Tagliamento, in corrispondenza di Preone, in Friuli. Un’automobile è stata ritrovata semi-sommersa dall’acqua durante la piena del Tagliamento. L’allarme è stato lanciato da alcune persone che si trovavano nel campo di volo di Enemonzo, i quali avevamo visto un punto colorato in lontananza (corrispondente all’auto bloccata).

Sul posto si sono precipitati i soccorsi, gli uomini della Protezione Civile di Preone e i vigili del Fuoco di Tolmezzo con squadre e attrezzature per il soccorso fluviale. Sul posto anche i Carabinieri.

All’interno dell’abitacolo, tuttavia, non era presente nessuno: il proprietario, contattato in seguito risalendo dalla targa della vettura, ha confermato di essersi messo in salvo e che avrebbe recuperato il veicolo autonomamente al termine dell’ondata di maltempo.

Secondo la ricostruzione degli eventi, pare che il conducente stesse tentando di attraversare il guado del fiume, che collega Preone a Enemonzo, nonostante già l’acqua fosse abbastanza alta. Nel tentativo, è giunta la piena del fiume che ha bloccato totalmente il veicolo. Fortunatamente il conducente è riuscito a mettersi in salvo.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Seguiteci anche su facebook dove pubblichiamo tanti aggiornamenti interessanti in tempo reale!



A cura di Raffaele Laricchia