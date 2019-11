Maltempo nel Lazio: allagamenti e disagi nella provincia di Roma

Pioggia e vento hanno interessato anche la capitale dalla serata di ieri e nella notte. Pur non registrandosi gravi criticità si segnalano diversi disagi.

La pioggia ha creato allagamenti in diversi punti di Roma, con qualche disagio alla viabilità stradale. Inoltre il vento forte ha provocato la caduta di rami e qualche albero.

Monitorata la situazione all’Idroscalo di Ostia, a rischio allagamento. Nella notte è stata chiusa la strada che porta alla zona popolare di Ostia. Sul posto le pattuglie del X Gruppo Mare come disposto dai Vigili del Fuoco. Secondo quanto apprende RomaToday, la situazione sarebbe critica all’altezza della foce con il Tevere, in quel tratto sotto monitoraggio. Si sta valutando se evacuare la zona ma al momento non sembra esserci necessità di tale provvedimento.

Allagamenti anche nella zona di Fiumicino, dove vento e mareggiata hanno costretto Polizia locale e Protezione civile a compiere numerosi interventi.

A cura di Francesco Ladisa