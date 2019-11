Maltempo Sicilia: fulmine si abbatte su abitazione e provoca incendio

Il maltempo si è spostato da questa notte al sud Italia e forti piogge e temporali hanno investito soprattutto Sicilia e Calabria nelle ultime ore, dove non mancano disagi.

Un forte temporale si è abbattuto su Avola, in provincia di Siracusa. Un fulmine è caduto su un’abitazione ed ha provocato un incendio. I proprietari sono usciti dall’appartamento, temendo di rimanere intrappolati fra le fiamme ed hanno chiesto soccorso ai vigili del fuoco. Il rogo è stato domato, non prima di aver bruciato il sottotetto della casa.

L’incidente, che fortunatamente non ha provocato feriti, si è verificato in via Mattarella.

A cura di Francesco Ladisa