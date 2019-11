Maltempo Valle d’Aosta: 1000 persone isolate per valanghe

Situazione critica anche in Val d’Aosta per la forte ondata di maltempo in atto. Qui i disagi maggiori sono creati dalle abbondanti nevicate che sono cadute negli ultimi giorni sulla regione.

Diverse valanghe hanno portato alla chiusura di alcune strade regionali. Circa mille persone risultate isolate. Le situazioni più critiche si registrano nella valle del Lys, dove Gressoney-La-Trinité è isolata. Interrotta anche la strada che porta a Champorcher a causa di una valanga finita sulla carreggiata. Chiuso anche il tratto finale della strada della Val Savarenche.

In tutta la Valle d’Aosta vige un’allerta arancione. Convocato d’urgenza il comitato viabilità. Piogge e nevicate proseguiranno fino alla serata, mentre fra notte e giornata di domani si prevede un deciso miglioramento delle condizioni meteo.

A cura di Francesco Ladisa